Un protocollo per rilanciare il turismo 

Firmato ieri nella sede del Gal Ogliastra a Loceri il Protocollo di Intesa che ufficializza la nascita del Tavolo Destinazione Ogliastra. Un progetto che si pone l’obiettivo di trasformare il turismo in un catalizzatore per la crescita del territorio. Attraverso azioni concrete, si lavorerà per definire strategie comuni che includano percorsi formativi di eccellenza, come quelli di formazione per gli operatori che saranno proposti dall’Academy, la creazione di reti di collaborazione tra istituzioni e operatori locali, la condivisione di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, la partecipazione ad eventi di promozione e una programmazione che sappia rispondere alle esigenze di un turismo sempre più attento alla sostenibilità e alla qualità, integrando all’offerta balneare anche quella delle aree interne. La firma del Protocollo ha visto la partecipazione del GAL Ogliastra, dei Presidenti delle tre Unioni dei Comuni dell’Ogliastra, Ivan Mameli, Carlo Lai e Ennio Arba, della Provincia Ogliastra con l’amministratrice Marzia Mameli, dei rappresentanti del Club di prodotto My Ogliastra (30 operatori), della Camera di Commercio e del Consorzio Ogliastra Blue Zone. «Poniamo le basi per un modello di governance che ambisce a costruire un territorio forte e competitivo - ha detto il presidente del Gal Vitale Pili - Potremo affrontare in modo integrato sfide importanti: dalla formazione delle nuove generazioni, alla promozione di esperienze turistiche autentiche e sostenibili, fino alla definizione di modelli gestionali innovativi per le nostre risorse culturali e naturali».

