Un Pronto soccorso solo per casi non gravi 

Una soluzione “ponte” che però risolve ben poco. Questa sera, a partire dalle 20, un medico “gettonista” sarà presente nel Pronto soccorso di Olbia. La Regione ha infatti concesso una deroga che consente la copertura dei turni notturni con gli specialisti a gettone sino al 31 dicembre. Ma solo per i codici bianchi e verdi. Per i casi più gravi, il turno notturno del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II resta senza medici urgentisti in pianta stabile. Quindi si naviga a vista e quando manca lo specialista "abilitato” l’unica opzione è Sassari. Dalla direzione sanitaria del Giovanni Paolo II, in vista della piena emergenza, arriva l’ordine, per tutti i reparti dell’ospedale, di prendere in carico subito tutti i pazienti “ricoverati” in Pronto soccorso. Dice la segretaria territoriale della Cgil Fp, Jessica Cardia: «Bisogna creare un presidio unico di zona omogenea per la Gallura e riportare quattro urgentisti dalla Medicina di urgenza al Pronto soccorso». La Asl della Gallura ieri è intervenuta con una nota: «Nel presidio di Olbia sono rimasti solo tre medici, la Asl ha fatto ricorso agli specialisti a gettone. Grazie alla Regione e ad Ares Sardegna è stato possibile risolvere problemi burocratici sulle proroghe dei contratti per questi medici». Ma i medici a gettone non possono occuparsi dei codici rossi. In serata è arrivato il commento della presidente della Regione, Alessandra Todde: «Il rischio della chiusura del Pronto Soccorso di Olbia è scongiurato. Siamo consapevoli che quello che stiamo facendo è solo una minima parte di ciò che servirebbe. Ma non si può pensare che problemi così complessi si risolvano in pochi mesi. Abbiamo iniziato ad affrontare i problemi un passo alla volta. E dobbiamo proseguire in questa direzione».

