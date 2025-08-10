Un pronto soccorso migliore 

Rendere più confortevole e migliorare l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino, con un investimento di 2 milioni di euro e tempi rapidi per il rifacimento del presidio d’emergenza, oggi limitato da spazi ridotti e grande mole di lavoro. È una priorità della Asl del Medio Campidano, specie in estate, quando aumentano gli accessi anche da parte dei turisti della costa arburese. «Il progetto definitivo è pronto – spiega il direttore sanitario Sergio Pili – e i fondi regionali, destinati all’edilizia sanitaria, sono disponibili. I lavori inizieranno dopo la ristrutturazione del reparto di medicina. Gli spazi saranno ampliati e rinnovati, avremo finalmente un pronto soccorso adatto alle esigenze della popolazione».

Riqualificazione totale

Durante il Covid era stato ampliato il triage e creato un open space per l’osservazione dei pazienti, ma il nuovo intervento consentirà una riqualificazione totale. Il presidio d’emergenza sarà ristrutturato e ampliato fino a circa 700 metri quadri, con una nuova rampa per le ambulanze che porterà a una “camera calda” capace di accogliere due mezzi in parallelo. Tutto il piano terra della palazzina distaccata sarà dedicato all’accettazione e stabilizzazione dei pazienti, mentre negli attuali locali del pronto soccorso sorgeranno l’Osservazione breve intensiva (Obi) e gli ambulatori.

17mila accessi l’anno

I nuovi spazi miglioreranno il lavoro del personale che serve un bacino di circa 150mila persone. «Ogni anno – ricorda Pili – registriamo oltre 17mila accessi. Invitiamo i cittadini a rivolgersi al pronto soccorso solo in caso di reale urgenza, ricordando la presenza di guardie mediche e case della salute, per evitare lunghe attese per i codici non urgenti».

Il futuro

In attesa del nuovo ospedale, l’attuale struttura necessita di interventi urgenti. Già rinnovato il reparto di ginecologia e ostetricia, con stanze a due letti, bagno privato e impianti modernizzati, ora toccherà alla medicina.

Quando aprirà il nuovo ospedale, e le indiscrezioni parlano di almeno altri due anni d’attesa, gli spazi del pronto soccorso potranno ospitare altri servizi ora dislocati nel territorio, come igiene pubblica, Serd o psichiatria.

San Gavino si prepara così a una rivoluzione socio-sanitaria: il nuovo ospedale sarà tra i più moderni e tecnologici della Sardegna, in posizione strategica accanto all’attuale nosocomio e vicino a stazione ferroviaria e fermate degli autobus, garantendo collegamenti rapidi con l’intero territorio.

