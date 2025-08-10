VaiOnline
San Gavino.
11 agosto 2025 alle 00:25

Un pronto soccorso migliore 

Due milioni di euro per rendere più efficiente il presidio d’emergenza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rendere più confortevole e migliorare l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino, con un investimento di 2 milioni di euro e tempi rapidi per il rifacimento del presidio d’emergenza, oggi limitato da spazi ridotti e grande mole di lavoro. È una priorità della Asl del Medio Campidano, specie in estate, quando aumentano gli accessi anche da parte dei turisti della costa arburese. «Il progetto definitivo è pronto – spiega il direttore sanitario Sergio Pili – e i fondi regionali, destinati all’edilizia sanitaria, sono disponibili. I lavori inizieranno dopo la ristrutturazione del reparto di medicina. Gli spazi saranno ampliati e rinnovati, avremo finalmente un pronto soccorso adatto alle esigenze della popolazione».

Riqualificazione totale

Durante il Covid era stato ampliato il triage e creato un open space per l’osservazione dei pazienti, ma il nuovo intervento consentirà una riqualificazione totale. Il presidio d’emergenza sarà ristrutturato e ampliato fino a circa 700 metri quadri, con una nuova rampa per le ambulanze che porterà a una “camera calda” capace di accogliere due mezzi in parallelo. Tutto il piano terra della palazzina distaccata sarà dedicato all’accettazione e stabilizzazione dei pazienti, mentre negli attuali locali del pronto soccorso sorgeranno l’Osservazione breve intensiva (Obi) e gli ambulatori.

17mila accessi l’anno
I nuovi spazi miglioreranno il lavoro del personale che serve un bacino di circa 150mila persone. «Ogni anno – ricorda Pili – registriamo oltre 17mila accessi. Invitiamo i cittadini a rivolgersi al pronto soccorso solo in caso di reale urgenza, ricordando la presenza di guardie mediche e case della salute, per evitare lunghe attese per i codici non urgenti».

Il futuro

In attesa del nuovo ospedale, l’attuale struttura necessita di interventi urgenti. Già rinnovato il reparto di ginecologia e ostetricia, con stanze a due letti, bagno privato e impianti modernizzati, ora toccherà alla medicina.

Quando aprirà il nuovo ospedale, e le indiscrezioni parlano di almeno altri due anni d’attesa, gli spazi del pronto soccorso potranno ospitare altri servizi ora dislocati nel territorio, come igiene pubblica, Serd o psichiatria.

San Gavino si prepara così a una rivoluzione socio-sanitaria: il nuovo ospedale sarà tra i più moderni e tecnologici della Sardegna, in posizione strategica accanto all’attuale nosocomio e vicino a stazione ferroviaria e fermate degli autobus, garantendo collegamenti rapidi con l’intero territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus.

Turismo, non è un’estate da record

Ieri guasto al radar di Decimomannu, raffica di ritardi per i voli su Elmas 
l Cossu, Fresu, L. Piras
Il caso

Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai

La morte di Roberta Pitzalis, oggi l’autopsia Restano gravi le condizioni dell’undicenne 
Francesco Pinna
Il giallo

Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer

L’assassino è fuggito a piedi Ricerche concentrate nel sud Sardegna 
Emanuele Floris
Il caso

La Regione vuole comprare Serpentara

Il piano della Giunta: 800mila euro per acquisire l’isola del parco di Villasimius  
Il caso

«Stipendi bassi, serve una svolta»

Le opposizioni: «Subito una legge per aumentarli». FI: «Si tagli l’Irpef» 
Firenze

Roncolate alla moglie davanti alle figlie

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 
il conflitto

Mosca: «Europei, imbecilli nazisti»

Ma l’Ue non cede: «L’integrità territoriale dell’Ucraina non si discute» 