Un pronto soccorso a mezzo servizio 

È sempre più drammatica la situazione del pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino con una continua emorragia di medici in fuga (due sono andati via tra settembre e ottobre e un altro proprio nei giorni scorsi) che di fatto rendono impossibile l’apertura del presidio d’emergenza 24 ore su 24. Tra pochi giorni il servizio sarà aperto per sole sei ore al giorno come rimarca il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi, presente con tutti gli altri sindaci del Medio Campidano, alla riunione con i vertici della Asl del Medio Campidano: «Il direttore generale dell’azienda sanitaria Giorgio Carboni – ci ha comunicato che dal 20 novembre il pronto soccorso sarà aperto solo dalle 8 alle 14. È una situazione assurda che non possiamo accettare: oggi abbiamo un incontro urgente con l’assessore regionale alla sanità, ma se non si troverà una soluzione immediata siamo pronti a mobilitarci per impedire la sospensione del servizio d’urgenza».

La protesta

Tutti i 28 primi cittadini del Medio Campidano hanno inviato una lettera all’assessore regionale alla sanità Carlo Doria, al direttore della Asl Giorgio Carboni e al direttore sanitario dell’ospedale Sergio Pili in cui manifestano una forte preoccupazione anche per la carenza di medici nel reparto di chirurgia. «Questa criticità – rimarcano i 28 sindaci - viene ad impattare direttamente sui cittadini delle comunità che rappresentiamo, costretti ad affrontare una drastica riduzione dei servizi sanitari di emergenza. La chirurgia generale accusa da circa un anno una riduzione del personale medico tale da impedire l’attività di chirurgica d’urgenza e da ridurre in modo importante anche quella programmata: ad oggi risultano in servizio solamente 5 chirurghi. A tale contingenza emergenziale si aggiunge l’imminente chiusura del pronto soccorso dalle 14 alle 8 del mattino. Ciò avverrà a seguito della perdita complessiva, nelle prossime settimane, di ben quattro medici in forze al pronto soccorso, con la conseguenza che il suo personale medico si ridurrà a sole 3-4 unità, senza una concreta prospettiva di integrazione in tempi brevi». I sindaci sono conviti che non sarà garantito il minimo essenziale per tutelare la salute dei cittadini. «Considerando la già precaria situazione dei medici di base, della ridotta disponibilità delle guardie medi-che e dei pediatri, riteniamo insostenibile e inammissibile la chiusura, anche solo parziale, del pronto Soccorso dell’ospedale di San Gavino Monreale», si legge nella lettera.

Il personale

«È stato autorizzato un concorso per gli ospedali di Sassari e Cagliari e 4 medici su sei del pronto soccorso di San Gavino hanno vinto la selezione – afferma il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – chiediamo all’assessore regionale che i medici possano rimanere a San Gavino fino a quando non sarà bandito un nuovo concorso. Così si continua a indebolire la sanità delle zone interne».

