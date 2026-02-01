VaiOnline
La proposta.
01 febbraio 2026 alle 01:03

«Un pronto intervento sociale attivo 24 ore: il piano è in cantiere» 

Tra le strategie messe in campo dal Comune per affrontare il problema dei senza fissa dimora ce n’è una totalmente innovativa. «Accanto al lavoro prezioso che svolgono tutte le notti le donne e giu uomini della Croce Rossa con il progetto», finanziato dal Comune, «dell’unità di strada, l’amministrazione ha in mente di creare un pronto intervento sociale misto», spiega Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini. «È indispensabile che si crei un gruppo strutturato dove dentro ci siano i Servizi sociali del Comune, la Procura», la terza sezione che si occupa di soggetti vulnerabili, «e il distretto sanitario che congiuntamente garantisca un servizio d intervento h24. Obiettivo: intercettare tutte le persone sul territorio e proporre soluzioni che rispettino i diritti umani», spiega ancora l’assessora. «Il Comune non può arrendersi a un eventuale rifiuto», capita che alcune persone senza fissa dimora rinuncino a andare nei dormitori. «Bisogna capire le ragioni e prendere in carico i problemi di queste persone, Perché il rischio di morire di freddo c'è. È inaccettabile che ci siano persone che vivono in strada, la strada non è mai una scelta, non esiste una scelta di questo tipo. Abbiamo il dovere di trovare una soluzione, e la troveremo». ( ma. mad. )

