Un programma per gli anziani: laboratori per l’aggregazione 

Non è mai troppo tardi per imparare nuove arti. E, allo stesso tempo, socializzare tra anziani. Il Comune vuole attivare laboratori e attività di aggregazione per i nonnini di Triei, ora sono necessarie le adesioni per dare gambe all’iniziativa. «Abbiamo deciso di promuovere queste attività ma prima di attivare il programma - spiega la vice sindaca Tiziana Murru - vogliamo sondare se c’è un interesse da parte degli anziani in questo senso. In modo da comprendere quali siano le reali esigenze dell’utenza per poi offrire un servizio adeguato alle loro aspettative. Abbiamo dato spazio ai ragazzi e ai giovani, ma ci sembra altrettanto importante rafforzare e promuovere il sostegno agli anziani».

