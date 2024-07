Un programma di esercizio fisico per superare le patologie croniche 

Un programma di promozione e prescrizione dell'esercizio fisico in persone con patologie croniche in ambito extra ospedaliero. Un progetto che ha trovato casa a San Giovanni Suergiu e che ha ottenuto interessanti risultati per i pazienti affetti da diverse patologie coinvolti nel progetto motorio. Le attività, illustrate nei giorni scorsi nel corso di un convegno, sono state svolte presso il centro Aequilibrium Medical Fitness, in collaborazione con la Asl Sulcis Iglesiente, l’associazione “Equilibristi” e il Comune di San Giovanni Suergiu, finanziatore del progetto. «Ringraziamo tutti i soggetti attuatori per la visione dimostrata in campo sanitario - dice la sindaca Elvira Usai - auspichiamo di poter continuare a sostenere tali iniziative in un momento storico di grave difficoltà per i servizi sanitari». Nel convegno trattati gli argomenti e le tematiche relative alla prescrizione dell’esercizio fisico, inteso come strumento terapeutico e si è parlato delle principali patologie reumatiche. Sono poi state ascoltate le testimonianze delle partecipanti che, con soddisfazione e trasporto emotivo, hanno raccontato il percorso effettuato, in cui sono emerse anche le difficoltà affrontate nelle fasi iniziali, per arrivare in una seconda fase a raggiungere importanti risultati e benefici. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA