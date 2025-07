Un programma di cura e pulizia per le spiagge 

Dopo diversi anni, gli arenili delle località balneari di Calasetta riprendono a brillare. Se ne sono accorti turisti e vacanzieri, ma anche i cittadini residenti che continuano a complimentarsi con il sindaco Antonello Puggioni e la sua amministrazione per pulizia, decoro e servizi nelle spiagge di Sottotorre, Salina e Spiaggia grande. «Si tratta di un lavoro programmato - ha detto il sindaco - che è stabilito in un cronoprogramma ben preciso» Si interviene secondo un calendario stabilito: «Non nego che siamo stati anche aiutati dalla natura che ci ha permesso di distribuire meglio gli interventi durante la stagione. Infatti fino ad ora gli arenili erano abbastanza puliti. Interverremo non solo in base al programma ma ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Abbiamo realizzato quanto previsto nel nostro programma e vedo che i riscontri sono positivi perché finalmente le nostre spiagge sono fruibili al meglio, da parte di tutti». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA