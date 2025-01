Un progetto sulla mobilità ciclistica  

Il Comune punta sulla promozione della mobilità ciclistica - come strumento per uno stile di vita sano e attivo - e sullo sviluppo del cicloturismo in città. Obiettivi che l’amministrazione di via Porcu - in primis l’assessorato alla Viabilità - vuole raggiungere partecipando all’avviso pubblico a livello nazionale, con la speranza di ottenere il finanziamento di 113mila euro a cui si sommeranno - in caso di successo - altri 30mila stanziati dal Comune.

Nei giorni scorsi il sì della Giunta alla proposta progettuale, partendo dal bicibus e dal ciclobus come modalità d’azione: entrambe prevedono “l’accompagnamento dei bambini in bici con la finalità di educare alla mobilità sostenibile e ridurre il traffico d’auto nei pressi delle scuole e degli impianti che ospitano attività sportive e ludico ricreative nell’orario di punta”. Con il finanziamento si punta anche sulla “riqualificazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili esistenti, sull’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi ciclistici e di attività cicloturistiche”. Uno degli obiettivi del progetto “è l’aumento della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della mobilità sostenibile”, viene spiegato nella proposta comunale, “e l’incentivazione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico per tutti gli spostamenti quotidiani”. Non solo: “incentivando l’uso della bicicletta, si intende contribuire a ridurre l’inquinamento urbano e a migliorare la qualità dell’aria, con vantaggi per l’ambiente e per la salute pubblica”.

RIPRODUZIONE RISERVATA