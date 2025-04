Un progetto-pilota a San Michele 

L’obiettivo è «intercettare i bisogni delle persone con particolari difficoltà nel sistema della raccolta differenziata e individuare possibili soluzioni», dice Rita Polo, presidente della commissione Salute e benessere. Nasce da qui il progetto pilota per i residenti di piazza Medaglia miracolosa e zone limitrofe voluto dalla commissione e votato dal Consiglio. L’amministrazione si prepara a dar vita a una serie di iniziative per sostenere chi si trova maggiormente in difficoltà, per situazioni personali (per esempio anziani soli) o logistiche abitative nella differenziata. «Si partirà dall’ascolto dei bisogni», con la somministrazione di alcuni questionari, «per arrivare a individuare le soluzioni pratiche, anche personalizzate», dice ancora.

Nell’attesa di conoscere gli effetti, «la città è sporca», denuncia Edoardo Tocco che ha annunciato una interrogazione in Aula. «Si sta puntando l'obiettivo verso tante cose in città, ma siamo ancora lontani da una Cagliari accogliente ed ecologica, benché non sia facile, per via di tanta inciviltà, ma serve una maggiore attenzione all'abbandono dei rifiuti. Ogni giorno è un susseguirsi di immagini poco edificanti, in ogni punto della città, forse la scelta delle isole ecologiche più volte richiesta dalla minoranza sarebbe stata una soluzione quantomeno più risolutiva. Dobbiamo essere realisti,Cagliari non è pulita igienicamente». ( ma. mad. )

