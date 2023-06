Un progetto per realizzare la rete fognaria di Solanas 

Tanti anni fa è stato realizzato nella zona di Santa Barbara di Solanas un depuratore che non è mai entrato in funzione. Fu costruito anche un tratto di rete fognaria nella parte bassa della borgata turistica dove lo scorso anno furono individuati allacci abusivi. In sostanza oggi a Solanas non c’è ancora un impianto fognario. Il Comune spera ora di realizzarlo con un progetto studiato dall’Ufficio tecnico con la consulenza di Acquavitana.

Un progetto che ha già avuto il parere favorevole di Egas e che potrebbe essere finanziato con fondi del Pnrr. «Stiamo seguendo questa strada - dice il sindaco Tarcisio Anedda - c’è tutta la necessità, anche urgente, di dotare Solanas dell’impianto fognario: recentemente abbiamo anche acquisto l'area, pagandola al proprietario. Ora questo impianto dovrà essere rivisto, rimodulato e reso funzionale garantendo anche la depurazione delle acque nere che, così trattate, potranno anche essere utilizzate a scopo irriguo. Con lo stesso progetto, prevediamo il collegamento del depuratore all’abitato di Solanas distante circa due chilometri e alla realizzazione dell’intera rete fognaria in tutto l'abitato: il finanziamento richiesto è di quattro milioni di euro».

Intanto il sindaco annuncia anche controlli rigidi sul piccolo tratto di condotta fognaria a suo tempo realizzata nella parte bassa di Solanas. L’obiettivo è quello di evitare ogni forma di inquinamento in spiaggia e a mare. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA