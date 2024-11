Un progetto per piazza Municipio 

È stato approvato il progetto esecutivo che prevede la riorganizzazione degli spazi di piazza Municipio. L’obiettivo è migliorarne la funzionalità e, come si legge nel progetto, «favorirne l’uso come luogo di incontro, socializzazione e rappresentazione civile». Al momento l’area è utilizzata soprattutto per il passaggio delle auto e per i parcheggi presenti, che spesso si trovano a ridosso delle finestre delle case che affacciano sulla piazza. Per migliorare la viabilità, sia per i pedoni che per le auto, sono previsti interventi come la sistemazione della pavimentazione e la riorganizzazione dei parcheggi: sarà creato un percorso pedonale che consenta anche il passaggio degli invalidi e realizzato un numero maggiore di stalli (da 13 diventeranno 22), di cui due riservati ai disabili e due alla polizia municipale. L’aiuola posizionata al centro sarà demolita e gli arredi come panchine e pali di illuminazione sostituiti: parte degli accessori, tra cui le piante dell’area verde, non saranno eliminati ma riposizionati in zone comunali più idonee. Il costo della riqualificazione della piazza Municipio è di 100 mila euro, finanziati con somme del bilancio comunale.

