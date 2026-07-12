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Masainas
13 luglio 2026 alle 00:17

Un progetto per l’approdo di Is Solinas 

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Prima riunione organizzativa, a Masainas, per definire le strategie da mettere in campo per il recupero dello scalo turistico, allo stato attuale inutilizzabile, che si affaccia sul golfo di Palmas.

Si è svolto nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione, per la Provincia del Sulcis Iglesiente, del vice presidente Gianluigi Loru, del sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri, del direttore generale dell’ente intermedio Speranza Schirru, di Valentina Pistis dell’ufficio di presidenza e dell’ingegnere Gianni Balzano, dirigente dell’Area Lavori Pubblici. Per il Comune di Masainas, oltre al sindaco Gian Luca Pittoni, erano presenti anche gli assessori al Decoro Urbano Milena Caboni e ai Lavori pubblici Bruno Orrù, e il responsabile dell’Area tecnica comunale Gianfranco Diana.

Si è parlato dell’approdo di Is Solinas, realizzato nel 2017 dalla Provincia (di Carbonia Iglesias)ma di fatto inutilizzato perché era stato interdetto a imbarcazioni, natanti e pedoni nel 2021 da un’ordinanza della Capitaneria di porto di Sant’Antioco. La motivazione era stata il cedimento strutturale dei pontili di attracco dovuti a violente mareggiate di libeccio. Da allora il Comune di Masainas ha dovuto affrontare il problema di come poterlo restituire ai diportisti. Ora la Provincia si è impegnata a collaborare con il Comune per individuare, anche tramite un primo studio di fattibilità, le soluzioni più efficaci e rispettose delle vigenti norme in materia di tutela ambientale e delle esigenze del territorio.

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