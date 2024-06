Un progetto per l’ampliamento del cimitero comunale 

Conclusa la lunga fase degli espropri, prosegue il programma di interventi per ampliare e riorganizzarne gli spazi interni ed i servizi del cimitero comunale.

È stata appena avviata, infatti, la fase di progettazione volta al completamento delle opere di urbanizzazione nel primo lotto della nuova area cimiteriale, localizzato sulla destra della parte posteriore del camposanto che si affaccia sulla provinciale 86. «I lavori previsti - spiega la sindaca Debora Porrà - corrisponderanno ad un totale di 250 mila euro di fondi finanziati dalla Regione e consisteranno nella realizzazione della pavimentazione, degli accessi diretti per il collegamento tra la vecchia e la nuova area cimiteriale, dei sottoservizi e della riorganizzazione generale degli spazi nei quali prevediamo di ospitare anche le urne cinerarie. In questa fase di progettazione verrà valutato anche il posizionamento di tombe a terra e, in base alle richieste, anche dell’installazione di tombe e cappelle familiari». Persiste qualche problema negli spazi di collegamento tra le aree: «Stiamo lavorando - aggiunge Porrà - per evitare il disagio di anziani e persone con problemi di deambulazione di muoversi nella ghiaia».

