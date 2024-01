Un progetto per la filiera ortofrutticola 

Un nuovo progetto di valorizzazione della filiera ortofrutticola predisposto in collaborazione con le agenzie regionali Laore e Agris con il supporto dell'assessorato regionale dell'Agricoltura. Sarà illustrato martedì prossimo, alle 10, nella sede del Mercato Ortofrutticolo di Sestu.

Il progetto si divide in due: la creazione di un osservatorio di rilevamento e monitoraggio costante delle quantità e dei prezzi dei prodotti locali da integrare con le superfici agricole aziendali; e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti dell’orto, ad alto gradimento e ad elevato valore nutraceutico e salutistico, ma che puntano anche a ridurre i costi di produzione per un’agricoltura sempre più sostenibile. Tra questi, cinque varietà di pomodoro a forte contenuto di licopene, un carotenoide alleato della salute.

Alla presentazione ci saranno anche le imprese e le associazioni del settore.

