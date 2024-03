Un progetto per il benessere degli anziani 

Piano per l’invecchiamento attivo per promuovere politiche e progetti che possano favorire le intese tra varie generazioni e un ruolo attivo della popolazione anziana nel territorio.

Il progetto della Città metropolitana, nato nell’ambito dell’attuazione delle azioni di sistema del Piano Strategico metropolitano denominate “Vitattiva” e “Comunità diffuse”, è stato presentato nel corso di un incontro che si è tenuto mercoledì nel parco di Monte Claro.

Il Piano metropolitano intende perseguire la politica di riferimento dell’Oms, che promuove un un invecchiamento attivo sulla base di tre pilastri: salute, partecipazione e sicurezza. Se le persone rimangono in buona salute e in grado di gestire la propria vita anche in età avanzata, non solo aumenta il benessere degli anziani ma si risparmiano costi sulle cure mediche e dei servizi di assistenza. Il benessere aumenta anche se le persone anziane possono partecipare attivamente e contribuire alla società, per esempio con l’apprendimento permanente, il lavoro formale e informale, l’attività di volontariato, la partecipazione politica e nella famiglia. La sicurezza risponde alle esigenze sociali, finanziarie e fisiche degli anziani, con la richiesta di piani pensionistici, la tutela dei consumatori e la protezione dagli abusi.

