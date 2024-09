Un progetto  per fermare la dispersione 

Si chiama “Impariamo…NaturalMente” l’iniziativa lanciata da tre cooperative sociali per il contrasto della povertà educativa nel Nuorese. Mira a offrire opportunità culturali, educative e sociali di qualità ai minori del territorio.

«La povertà educativa - spiega Confcooperative - è un fenomeno diffuso che impedisce a bambini e ragazzi di avere accesso alle opportunità che potrebbero garantire una crescita sana (come istruzione, percorsi formativi, luoghi di aggregazione, etc), e particolarmente rilevante nel Nuorese, provincia con elevate percentuali di dispersione scolastica».

Il progetto, sperimentale, è finanziato dal dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio e si rivolge a ragazzi tra gli 11 e i 17 anni residenti nel Nuorese, che verranno coinvolti in laboratori gratuiti di sei mesi legati a riciclo, rispetto dell’ambiente, sostenibilità sociale. Il progetto coinvolge “CooperAttivaMente”, con sede a Nuoro, “Desacrè”, che opera ugualmente in città, e “Entula”, a Desulo.

L’inizio dei laboratori è previsto a ottobre. Le iscrizioni sono aperte e il modulo è scaricabile dal sito. Il 27 settembre, alle ore 11, nella sede di Confcooperative in via Aspromonte 43, a Nuoro, evento pubblico per presentare l’iniziativa.

