Un progetto per due chiese finanziato con 150 mila euro 

È stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Sant’Anna Arresi il progetto di fattibilità tecnica economica per la partecipazione a un finanziamento di 150 mila euro, per i lavori di manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale e la vecchia chiesetta di Sant’Anna. A seguito di alcune verifiche si è reso necessario dover intervenire per delle manutenzioni straordinarie (gli ultimi lavori si svolsero circa 20 anni fa). Nel primo caso ci sarà il risanamento delle murature interne ed esterne con eliminazione delle infiltrazioni di risalita, mentre il grosso del lavoro interesserà la chiesa di Sant’Anna dove arriverà il pavimento in marmo architettonico. (f. m.)

