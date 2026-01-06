Un progetto per contrastare il bullismo a scuola, presentato dall’Istituto comprensivo statale di Serramanna, è stato finanziato dal Comune che, con una delibera della Giunta, ha approvato il piano e disposto l’erogazione di un contributo straordinario di 5.300 euro per l’attuazione dell’iniziativa. “Semi di Gentilezza – Comunità, Scuola, Famiglia. Percorsi di consapevolezza e rispetto per una scuola senza bullismo”: ecco la denominazione estesa del progetto che prevede attività formative, laboratori socio–emotivi, incontri con esperti qualificati (psicologo, pedagogista, polizia postale, carabinieri, testimonial), momenti di sensibilizzazione alla cittadinanza e percorsi cooperativi rivolti alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo.

«Il Comune ha tra i propri obiettivi la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio giovanile e il sostegno di progetti educativi innovativi e di comunità», si legge nell’atto che è stato approvato dall’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera. Da qui la concessione all’Istituto comprensivo di Serramanna di un contributo straordinario di 5.300 euro per l’anno scolastico 2025/2026, finalizzato alla realizzazione del progetto.

