VaiOnline
Serramanna.
07 gennaio 2026 alle 00:57

Un progetto per contrastare il bullismo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un progetto per contrastare il bullismo a scuola, presentato dall’Istituto comprensivo statale di Serramanna, è stato finanziato dal Comune che, con una delibera della Giunta, ha approvato il piano e disposto l’erogazione di un contributo straordinario di 5.300 euro per l’attuazione dell’iniziativa. “Semi di Gentilezza – Comunità, Scuola, Famiglia. Percorsi di consapevolezza e rispetto per una scuola senza bullismo”: ecco la denominazione estesa del progetto che prevede attività formative, laboratori socio–emotivi, incontri con esperti qualificati (psicologo, pedagogista, polizia postale, carabinieri, testimonial), momenti di sensibilizzazione alla cittadinanza e percorsi cooperativi rivolti alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo.

«Il Comune ha tra i propri obiettivi la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio giovanile e il sostegno di progetti educativi innovativi e di comunità», si legge nell’atto che è stato approvato dall’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera. Da qui la concessione all’Istituto comprensivo di Serramanna di un contributo straordinario di 5.300 euro per l’anno scolastico 2025/2026, finalizzato alla realizzazione del progetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  