Un progetto educativo in quattro Comuni 

Sarà la cooperativa sociale “Passaparola” di Cagliari ad occuparsi del servizio di assistenza tecnica e amministrativa al coordinamento pedagogico del Parteolla, gestito in forma associata dai comuni di Dolianova, Serdiana, Donori e Soleminis.

Un servizio rivolto ai bambini fino ai 6 anni di età con l’obiettivo prioritario di migliorare l’offerta formativa e garantire il diritto all’istruzione dei più piccoli. Il Comune di Dolianova, in qualità di ente capofila, ha aggiudicato la gara d’appalto da 140mila euro alla cooperativa cagliaritana che si occupa di servizi socio educativi, aggregazione sociale, animazione, formazione e supporto alla genitorialità nel capoluogo e in altri centri del Sud Sardegna.

Dalla scorsa primavera, i quattro comuni del Parteolla hanno siglato un patto di collaborazione per il servizio di coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento che consente di individuare percorsi coerenti tra servizi educativi e scuole dell’infanzia con l’organizzazione di scambi e gemellaggi tra istituiti pubblici e privati e lo sviluppo di una riflessione pedagogica centrata sul territorio che tenga conto dei cambiamenti sociali, demografici e urbanistici.

