Un progetto e nuovi ausili in arrivo per gli studenti con disabilità 

Arrivano gli ausili per l’educativa specialistica nelle scuole di Villamassargia. Tra le priorità programmate dal Comune ci sono, infatti, quelle mirate a supportare la didattica per gli studenti con disabilità. «La programmazione - osserva l’assessora alla Pubblica Istruzione Sara Cambula - mette al centro l’assistenza alla persona e il massimo grado di autonomia da preservare in ogni studente con disabilità. Per questo tra quanto abbiamo programmato sono compresi anche gli ausili da utilizzare per l’intervento specialistico in orario scolastico e quelli legati al trasporto degli studenti». Tra i vari interventi è stato previsto anche l’acquisto di materiali inclusivi e dispositivi volti a facilitare l’apprendimento e superare le difficoltà date da specifiche forme di disabilità quali i ritardi nell’apprendimento, l’autismo, la dislessia e la disgrafia. Tutti gli ausili verranno proposti agli studenti dal personale del servizio educativo fornito dal Comune. «Il progetto - spiega l’assessora - prende piede a seguito del percorso di prevenzione “Vedo il mondo con gli occhi di mamma e papà” svolto in collaborazione con l’unità di Neuropsichiatria infantile della Asl per far emergere i bisogni educativi speciali e supportare le famiglie nelle azioni di sostegno».

