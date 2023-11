Un progetto di teleassistenza per la dialisi 

Il progetto di televideoassistenza dell’Asl cagliaritana per la dialisi domiciliare è una “buona pratica”. Per questo Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) l’ha inserita nel gruppo di quattro che fanno parte del Piano operativo nazionale Gov sulle criticità. L’Asl di Cagliari è dunque una delle quattro che partecipa al progetto del ministero della Salute.

Dal 2016 l’Azienda sanitaria ha un progetto di tele-video-assistenza per la dialisi peritoneale domiciliare. Significa che i pazienti sono collegati, per quanto riguarda video, audio e dati clinici in diretta, agli specialisti della struttura complessa di Emodialisi dell’Asl. I pazienti sono 39, diversi dei quali sono seguiti in telemedicina e, altri, in video assistenza.

Il progetto consente di seguire la terapia di dialisi in casa, senza recarsi in ospedale, ma seguiti come se lo fossero dall’équipe del reparto: Simonetta Caria, Katia Cannas, Giuseppe Peddio, Massimo Frongia, Fedia Moro e Agostina Marongiu. Il “totem” in grado di trasmette in modo bidirezionale audio e video ad alta definizione, consente il costante contatto tra pazienti in dialisi e medici.

Il Pon dà risposte all’invecchiamento della popolazione e al conseguente aumento di patologie croniche. Il Pnrr finanzia l’assistenza territoriale attraverso le tecnologie.

