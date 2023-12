Un progetto di recupero per la vecchia laveria 

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Fluminimaggiore verso il recupero e la valorizzazione degli storici edifici della miniera di Su Zurfuru.

Dopo l’ulteriore finanziamento di 100 mila euro, concesso dalla Regione lo scorso febbraio, in questi giorni si stanno ultimando le procedure, utili al rilascio delle autorizzazioni, per il restauro del vecchio impianto di lavaggio e flottazione del minerale. «Stiamo chiudendo la fase procedurale – spiega il sindaco Paolo Sanna – con l’intento di far partire quanto prima i lavori, soprattutto per quanto riguarda il restauro della copertura nell’edificio principale, ovvero, la laveria. Un lavoro che deve essere eseguito con una certa urgenza. Purtroppo il vento ha divelto parte delle lamiere del tetto e si rischia che le intemperie rovinino anche il resto della struttura». Tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi vent’anni, hanno portato avanti diversi progetti per Su Zurfuru, con l'intento di promuovere ai fini turistici il sito minerario. «La nostra intenzione è di rendere l’interno della laveria – prosegue Sanna – fruibile ai turisti». Oltre all’ultimo stanziamento disposto lo scorso inverno dalla Regione, l’amministrazione comunale può contare per il recupero di Su Zurfuru anche di altri finanziamenti regionali, per un totale di circa 150 mila euro. «Saranno utilizzati – conclude Sanna – per mantenere il nostro impegno, affinché l’intero sito diventi un museo di storia mineraria».

