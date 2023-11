Un progetto del Comune  per collaborare con le scuole 

Oltre affrontare la precaria situazione degli edifici scolastici, di diretta competenza comunale, con la richiesta di fondi da spendere soprattutto per la sicurezza, l’amministrazione di Macomer presto procederà con nuove iniziative. Come annunciato in campagna elettorale dalla squadra capeggiata dal sindaco Riccardo Uda, il Comune promuoverà in tutte le scuole processi di collaborazione con gli altri presidi culturali, quali il centro servizi Unla, l’Its, la biblioteca comunale, le varie associazioni, comprese quelle impegnate nella riscoperta delle tradizioni popolari. Il Comune intende portare le scuole a collaborare anche con le Università di Cagliari e Sassari. (f. o.)

