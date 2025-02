Un progetto dedicato ai genitori 

Tre giornate di incontri a San Giovanni Suergiu all’interno del progetto “Genitori Insieme, Il potere del dialogo” promosso dal Comune Sangiovannese in collaborazione con Cooperativa Sociale “Sgs”.

L’iniziativa è rivolta ai genitori ma anche a tutte quelle figure che si occupano di minori come insegnanti e catechisti: propone di affrontare tematiche cruciali per il benessere delle famiglie, come la corretta gestione del conflitto e la creazione di nuove dinamiche. Si articolerà in tre incontri, condotti dalla psicologa Ilenia Trullu presso l'oratorio parrocchiale di San Giovanni Suergiu, dalle 15 alle 17 dell’11e 25 febbraio, e dell’11 marzo.

«Siamo particolarmente soddisfatti di questo progetto – dichiara l’assessora alle Politiche sociali, Alessandra Manca - rappresenta un impegno concreto per il benessere delle famiglie e dei minori che favorisce un dialogo costruttivo e il rafforzamento delle relazioni familiari».

