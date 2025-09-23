Un progetto da 224 mila euro per la Salita Giorgio Rombi 

La Giunta guidata da Stefano Rombi, a Carloforte, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria di un tratto della Salita Giorgio Rombi. Un passaggio indispensabile per partecipare ad un avviso regionale sulla viabilità.

Il progetto ha un valore di 224 mila euro. «Il Comune – si legge nella delibera – intende partecipare all’Avviso con un progetto di riqualificazione. Essendo soggetto a importanti traffici veicolari e caratterizzato da curve e tornanti, richiede interventi di ripristino sia del manto di usura della parte asfaltata sia della pavimentazione in cemento per mantenere accettabile la percorribilità».

Per poter partecipare ad un altro bando regionale, nella stessa seduta l’esecutivo Rombi ha approvato per il cimitero comunale un nuovo progetto. Prevista la manutenzione del muro perimetrale e la fornitura di 50 nuovi loculi da sistemare sulle aree oggetto dell’intervento in corso ora sul cimitero. Tra le delibere approvate anche il via libera al progetto di riqualificazione del Museo del Mare per circa 250 mila euro da utilizzare per la facciata esterna, oltre ad intervenire su alcuni ambienti interni degli ex Magazzini Malfidano.

