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Muravera.
11 ottobre 2026 alle 00:40

Un progetto da 2 milioni per riqualificare le scuole medie 

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Un intervento da 2 milioni di euro per riqualificare la scuola media di viale Rinascita: è quanto ha previsto l’amministrazione comunale di Muravera qualora arrivino i finanziamenti del programma regionale Iscol@, la cui domanda dovrà essere presentata entro il 23 ottobre.

L’intervento consentirebbe di trasformare l’edificio di viale Rinascita, oramai vecchio e con diverse carenze, in una scuola all’avanguardia per quanto riguarda la sicurezza, la qualità degli spazi e l’innovazione della didattica. Oltre al contributo che sarà chiesto alla Regione (al massimo un milione e mezzo di euro) il Comune ha messo a disposizione 320mila euro, mentre altri 180mila euro saranno richiesti al gestore dei servizi energetici attraverso il “Conto termico”. Per la prima fase di progettazione sono già disponibili in bilancio 60.594,89 euro, comprensivi di imposte e contributi professionali. Le ulteriori spese tecniche saranno coperte dopo la pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi. Gli importi potranno essere rivisti durante lo sviluppo del progetto. Nel frattempo si stanno avviando a conclusione i lavori iniziati dalla precedente amministrazione comunale sull’altro edificio scolastico di viale Rinascita, quello che ospita gli alunni delle elementari. Le scuole dovrebbero essere di nuovo agibili entro la fine di quest’anno. (g.a.)

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