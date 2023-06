Un progetto da 1,7 miliardi di euro che porterà migliaia di posti di lavoro  

«L’investimento per l'Einstein Telescope ci sarà e l’impegno del Governo in questo progetto è chiaro e palese», sottolinea la ministra per l'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, che spiega: «Finora ci sono stati 50 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza utilizzati per lo studio di fattibilità e altri 50 milioni per il progetto Meet coordinato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Poi, dato che la decisione politica sulla candidatura è attesa nel 2025, il tema dell'impegno economico potrà essere affrontato dal 2026».

Anche la Regione farà la sua parte: «Siamo disposti a uno stanziamento importante per creare reti accademiche e di istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, con l'aiuto della diplomazia scientifica», sottolinea il presidente Christian Solinas, ringraziando tutti coloro che stanno lavorando «a un progetto che, da sola, la Sardegna non avrebbe potuto affrontare».

Secondo la ministra del lavoro Marina Calderone, solo nella fase della costruzione «si attendono ricadute per 6 miliardi in nove anni».

L’infrastruttura

L’Einstein Telescope è uno dei principali progetti di ricerca europei con impatto scientifico di livello mondiale, e l’Italia è candidata a ospitarlo nell’Isola, nell’area della miniera dismessa di Sos Enattos, a Lula. Si tratta di una grande infrastruttura sotterranea per il futuro rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione: ET sarà in grado di osservare un volume di universo almeno mille volte maggiore rispetto agli attuali strumenti di seconda generazione, gli interferometri Ligo negli Stati Uniti e Virgo in Italia, le cui collaborazioni scientifiche hanno osservato per la prima volta, nel 2015, le onde gravitazionali, previste cento anni prima da Albert Einstein. La scoperta è stata premiata con il Nobel per la Fisica nel 2017 – riporta il dossier sull’opera.

I numeri

La durata della fase di costruzione è stimata approssimativamente in 9 anni. Il costo complessivo dell’opera è di 1,7 miliardi di euro, suddiviso in cinque macrocategorie: sito (1 miliardo di euro), sistema di vuoto (497 milioni), criogenia (48 milioni), isolamento sismico (52 milioni), ottica (157 milioni).L’effetto totale potenziale in termini di occupazione, considerando effetti diretti e indotti, è stimato in 36mila unità di forza lavoro, che corrispondono a circa 4.000 persone che lavorano full time ogni anno per i 9 anni di costruzione ipotizzati.

Nel complesso, il 65-75% dell’impatto sarà a livello locale-regionale-nazionale, pari a un volume d’affari di 4,329 miliardi di euro, e riguarderà principalmente le aziende dei settori e delle rispettive filiere dell’edilizia, della meccanica, degli studi tecnici ingegneristici, geologici, dei trasporti, della rivendita al dettaglio e all’ingrosso, dell’ospitalità e della ristorazione. La restante parte – all’incirca 1,855 miliardi di euro di volume d’affari – riguarderà fornitori stranieri, europei e non, che operano nei settori della produzione delle tecnologie avanzate impiegate nella realizzazione dell’interferometro: criogenia, ottica, isolamento sismico, sistema di vuoto.

La comunità

A regime, l’infrastruttura ospiterà personale altamente qualificato, fatto di amministrativi, ma soprattutto di ricercatori, tecnologi e tecnici, che lavoreranno nel laboratorio e vivranno in loco. Questa comunità comprenderà sia personale assunto in pianta stabile dalla struttura – circa 160 unità – che flussi regolari di ricercatori in visita scientifica, per cui si stimano almeno 250 ricercatori all’anno con una permanenza media individuale di 20 giorni.

Il 50-60% dell’impatto a regime ricadrà in ambito regionale – pari a un volume d’affari di 70 milioni all’anno e 1,5 miliardi lungo i 30 anni di attività – e coinvolgerà principalmente aziende dei servizi di accoglienza, ristorazione e catering, pulizia, rivendita al dettaglio e ingrosso, servizi di sicurezza, servizi di manutenzione dell’infrastruttura, degli impianti tecnologici e dei software, combustibili per il riscaldamento ed energia elettrica.

Scienza e turismo

All’impatto socioeconomico si aggiunge quello legato alla produzione scientifica, all’innovazione e al trasferimento tecnologico, alla crescita del capitale umano e alla attrattività scientifica del sito.

A regime l’Einstein Telescope attirerà un flusso costante di giovani talenti, studenti e ricercatori. Inoltre – spiega ancora il dossier – conferenze e iniziative di diffusione della cultura scientifica potranno svolgersi vicino al sito, contribuendo a un turismo di qualità e con maggiore indipendenza dalla stagionalità. (cr. co.)

