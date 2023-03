Un progetto contro il diabete 

Una piazza dedicata ai scopritori dell’insulina e che si presterà a favorire le attività didattiche e formative degli studenti iglesienti.

Dal Consiglio comunale arriva la delibera per l’intitolazione della piazza a “Banting e Best” in via Cappuccini e con essa l’inizio di un progetto “Il diabete attraverso gli occhi dell’arte” che coinvolge l’istituto superiore Giorgio Asproni.

L’idea, scaturita dall’associazione Diabete Sulcis Iglesiente, è stata dapprima sposata dall’istituto scolastico e quindi favorita dall’amministrazione comunale: «L’obiettivo è quello di sensibilizzare su una problematica importante, ovvero l’incidenza del diabete di tipo 1 nel nostro territorio, che risulta essere l’area con il più alto tasso d’incidenza in Sardegna. - spiega Riccardo Trentin, insegnante dell’istituto Asproni - Inoltre sarà uno spazio dedicato all’inizio di un percorso che favorirà l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali». Gli stessi studenti hanno realizzato un manufatto in terracotta vetrificata e altre lavorazioni, che verranno presentate sabato 25, in occasione dell’inaugurazione della nuova piazza. (ad. s.)

