Un progetto con Ausi  e Università 

L’archeologia mineraria e i paesaggi di Buggerru al centro di un progetto di studio dell’Ausi e dall’Università di Cagliari. Il primo sopralluogo dei giovani architetti impegnati nel Laboratorio internazionale di architettura e paesaggio si è svolto ieri nel centro costiero, alla presenza dei docenti responsabili e degli amministratori comunali.

«È stata l'occasione per comprendere le criticità – ha spiegato Adriano Dessì, docente della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari e condirettore del Laboratorio internazionale - ma anche le potenzialità del rapporto tra Buggerru e il mare, in una prospettiva di interpretazione del tema del Mouseîon, cioè come luogo di rappresentazione del paesaggio». Tutte le caratteristiche del territorio, sono state prese in considerazione, per uno studio che senz’altro darà man forte alla valorizzazione, attraverso il recupero e la tutela del paesaggio, allo sviluppo turistico e soprattutto culturale di Buggerru. «Esprimo grande soddisfazione per i progetti portati avanti dal Consorzio Ausi in collaborazione con l’Università – ha spiegato la sindaca Laura Cappelli – perché si tratta di un’opportunità importante essere oggetto di studio da parte di giovani studenti. Menti fresche e attente, che osservano il nostro abitato con occhi nuovi e formulano proposte e idee per il suo futuro. Il confronto con il mondo universitario poi – ha aggiunto Cappelli - rappresenta un prezioso valore aggiunto per i nostri progetti di riqualificazione, con le nuove prospettive, le competenze. le idee, che possono contribuire a valorizzare il territorio, immaginando una Buggerru sempre più bella, vivibile e capace di guardare al futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA