«Un progetto assurdo in una terra di valore» 

È bastato solo parlare di un mega progetto di un impianto agrivoltaico per far sussultare gli amministratori del Terralbese. «È fuori da ogni logica» commenta Emanuele Cera, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale a San Nicolò d’Arcidano. «Un impianto che arrivi fino all’area di Neapolis e alle zone umide di Corru s’Ittiri e San Giovanni mi sembra assurdo – aggiunge – si tratta di aree vincolate sotto il profilo archeologico, ambientale e territoriale, zone Sic e Zps da salvaguardare e proteggere». Cera ribadisce la totale contrarietà. «Le amministrazioni locali non hanno grandi poteri ma una simile iniziativa non è assolutamente condivisibile – ripete – cercheremo di approfondire ogni aspetto». Il sindaco di Arcidano Davide Fanari fa sapere che «Le istanze sono state presentate proprio in questi giorni. L’ufficio tecnico provvederà a verificare come sarà impostato il progetto – osserva – preoccupa che il territorio possa essere interessato da un simile progetto». Grande preoccupazione anche nel resto del Terralbese.

