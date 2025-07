Un progetto anti barriere archiettoniche 

Ci sono ancora da attendere i 30 giorni di legge per ricevere eventuali proposte di modifica e l’approvazione del Consiglio comunale, ma è sostanzialmente già in adozione il Peba, il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Un documento urbanistico importantissimo (redatto dall’architetto Beatrice Sechi) che vede la luce dopo un anno e mezzo di incessante lavoro di ricerca, studio, catalogazioni, confronti con la cittadinanza, verifiche e vari sopralluoghi nell’abitato compiuti anche insieme ad alcuni portatori di handicap.

Lo scopo era naturalmente quello di censire ufficialmente ognuno degli ostacoli architettonici che impediscono la piena accessibilità ai servizi per poi porvi rimedio. Costato appena 10 mila euro ed ancora in dotazione a pochissimi Comuni, il Peba contiene una scala delle priorità da affrontare (dominano i sanpietrini in 4 vie del centro, piazza Lecis e piazza Primo Maggio) ed il solo fatto di averlo in adozione garantisce al Comune forti vantaggi per concorrere ai bandi legati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Mentre si è quasi giunti al bando d’appalto per risolvere il problema sanpietrini in via Fernando Meloni, è proprio sul Peba e quindi sui bandi che il Comune confida per limitare la presenza dei sanpietrini anche in via e vico Santa Barbara ed in via Gramsci. «Insieme al piano del centro matrice che stiamo ultimando - dice l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - il Peba sarà fondamentale per dare respiro e creare un’identità ed un’omogeneità architettonica nell’intero paese, e soprattutto in un centro storico nel quale non si può spostare una pietra fin dal 2009.

