Un profumato salotto verde ed è Primavera in giardino 

“Per fare tutto... ci vuole un albero! Verso una nuova coesistenza tra uomini e alberi”, è il filo rosso che lega le due giornate di Primavera in giardino, ricche di un calendario adatto a tutti: appassionati di giardinaggio ed esperti del verde, professionisti che governano il verde urbano e i paesaggi in ambiente mediterraneo, vivaisti, studiosi, amministratori locali, amanti della natura, famiglie e bambini. Non solo alberi ma grande rilievo avranno tutte le piante: dai cactus alle piante succulente fino ai fiori di cera con le specie del genere Hoya e si potrà scoprire come imparare a coltivare queste unicità affascinanti.

“Primavera in giardino” apre le porte oggi e domani, giunta alla ventunesima edizione, per la seconda volta la manifestazione viene ospitata a Donigala Fenughedu a Oristano presso Ros’e Mari Farm e organizzato da LandPlants Sardinia.

Colori e profumi di piante rare e insolite, segreti da rubare agli esperti del giardinaggio ma anche un grande spazio in cui idee e progetti possono incontrarsi ed una immensa mostra mercato.

Gli alberi e piante rare

Ospiti illustri

Oggi dalle 9.30 si terrà un simposio internazionale a cui parteciperanno nomi importanti del settore. Sarà l’attesa lectio magistralis di Francesco Ferrini, uno dei momenti clou in cui il professore di arboricoltura e coltivazioni arboree dell’Università di Firenze illustrerà, tra gli altri temi, l’idea di un nuovo Rinascimento del verde e della sua cura, dell’idea di alberi e gente nuova per il pianeta. Si parlerà del futuro per una città sostenibile, dove gli alberi sono un elemento essenziale nella pianificazione urbana, si tratterà l’argomento delle specie più adatte in ambito urbano alle condizioni del futuro. Interverranno inoltre l’architetto Luciano Pia di Torino, Romina Deriu, sociologa dell’Università di Sassari. Un altro illustre ospite sarà Carlo Pagani, maestro giardiniere bolognese a cui i visitatori potranno chiedere consigli importanti per la cura del proprio giardino. Sarà proprio lui, anche conduttore televisivo, a spiegare la “cura primaverile di alberi, rose e arbusti”, sia oggi che domani, mentre solo domani, per chi non vorrà perdere un appuntamento prezioso si svolgerà la visita della mostra mercato proprio in compagnia di Pagani.

Il salotto verde

Uno sguardo di approfondimento e di crescita dedicato a quanti si dedicano al giardinaggio in Sardegna sarà riservato nel salotto verde, uno spazio in continua evoluzione e dialogo, il fulcro centrale saranno le conversazioni su iniziative verdi del territorio e racconti di passioni botaniche degli amatori sardi. A condurlo sarà la madrina dell’evento e pioniera del giornalismo del verde in Italia Mimma Pallavicini.

Dai Bonsai ai giganti

Piccoli, affascinanti e robusti: i bonsai saranno esposti domani grazie ai soci del Bonsai Club Sardegna mentre saranno due mostre fotografiche a raccontare gli alberi monumentali e sacri dell’India in un’esposizione a cura della fotografa Deidi von Schaewen. Spazio inoltre alle immagini degli alberi dell’orto botanico di Cagliari con le foto di Gianluca Iiriti.

Il tesoro dei boschi

Durante Primavera in Giardino sarà possibile scoprire le tecniche di raccolta dei semi dei boschi e di piantagione per moltiplicare gli alberi spontanei sardi, un processo che sarà spiegato da Maurizio Puma del vivaio Bonsardi. Conoscere per essere consapevoli del luogo in cui si vive: a Donigala si affronterà infine il doloroso argomento delle conseguenze ambientali e sociali in seguito al disboscamento delle foreste sarde tra il 1820 e il 1960. Ne parlerà l’ispettore forestale e studioso Fiorenzo Caterini domani a mezzogiorno.

