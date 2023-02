Un processo sotto i riflettori 

A fare il babbo , nell’accezione meno nobile, per la verità, era stato nell’aprile 2021, Beppe Grillo con un’infelice arringa difensiva di suo figlio Ciro e degli amici che aveva scatenato l’indignazione generale e acceso di riflesso i riflettori su un’inchiesta per violenza sessuale che fino a quel momento era rimasta quasi sottotraccia.

Inviata

Tempio. «La mamma fa la mamma». La vede così, e prima ancora ch e la teste numero uno dell’udienza di ieri inizi a parlare, uno degli avvocati difensori dei quattro ragazzi accusati di violenza sessuale. Non è una derubricazione di quello che una donna visibilmente provata andrà a dire in aula, piuttosto la presa d’atto che la testimonianza chiave non potrà che essere il racconto diretto della presunta vittima di quella notte di sesso e alcol, non raccolto in un incidente probatorio (come accade spesso nei casi di violenza sessuale) e che quindi dovrà necessariamente essere fatto in aula, con lo strascico di dolore aggiuntivo che comporta.

A fare il babbo , nell’accezione meno nobile, per la verità, era stato nell’aprile 2021, Beppe Grillo con un’infelice arringa difensiva di suo figlio Ciro e degli amici che aveva scatenato l’indignazione generale e acceso di riflesso i riflettori su un’inchiesta per violenza sessuale che fino a quel momento era rimasta quasi sottotraccia.

I riflettori

Riflettori che da allora non si sono mai spenti e a ogni udienza su Tempio, piccolo tribunale di provincia, si concentra l’attenzione mediatica malgrado l’udienza sia a porte chiuse e i protagonisti inavvicinabili. Non che sia una novità assoluta, la giurisdizione sulla Costa Smeralda ha portato più di una volta personaggi eccellenti, e di conseguenza l’attenzione dei media, in queste aule. In ballo non c’è solo una presunta violenza di gruppo, il delicato tema del consenso e dei suoi confini, la minorata difesa di chi è sotto l’effetto di alcol o sostanze. A fare la differenza sono i nomi di prima fila della politica da Beppe Grillo all’avvocata Giulia Bongiorno (ieri non presente), senatrice della Lega e agguerrita legale di parte civile.

Gli amici in attesa

A Tempio fa freddo e il cielo promette neve. Sembra lontana anni luce quella notte d’estate a Porto Cervo, iniziata con una serata al Billionaire tra ventenni di buona famiglia , e finita malissimo, qualunque sia la verità processuale che i giudici dovranno stabilire. Quelle giornate passate tra spiaggia e kytesurf che finora hanno fatto da sfondo alle testimonianze. Alex e Adelaide, poco più che ventenni, milanesi, sono arrivati presto al mattino: volo da Milano per Olbia e poi la strada mulattiera che attraversa la Gallura, con la minaccia della neve, quasi un’ora per 50 chilometri. Sono amici della ragazza che ha denunciato lo stupro. Jeans, stivali al ginocchio, lunga treccia lei, pantaloni e giacca chiara lui. Lei ha raccontato ai carabinieri di aver visto i lividi sul suo corpo. Da lui – amico di lunga data – ci si aspettano i dettagli di una serata a San Pantaleo, qualche giorno dopo la presunta violenza, delle confidenze fatte su quella notte e dell’incontro di cui è testimone al Billionaire. Ma le ore passano, seduti su una panca davanti all’aula, e si sentono un po’ ostaggi. Dopo cinque ore di udienza, li grazia il rinvio.

Udienza fiume

Alla fine la mamma ha fatto la mamma perché altro non poteva fare. Se non sottoporsi ad ore di domande su una figlia che, comunque sia andata, è uscita devastata da quella notte. Col babbo è bastato molto meno. Sono usciti da un ingresso protetto dallo sguardo di cronisti e curiosi mentre su Tempio iniziava a nevicare.

