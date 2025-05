«Un problema che riguarda 400mila sardi» 

«La primavera, purtroppo, fa rima con allergie per almeno 400.000 sardi, affetti da rinite allergica. Tra questi, almeno uno su 10 convive anche con una forma allergica di asma. I temuti sintomi tipici, cioè starnuti, lacrimazione, prurito nasale e oculare e, nei soggetti asmatici, difficoltà di respirazione, sono in agguato, in particolare nelle giornate ventose», annota Stefano Del Giacco, professore ordinario, direttore di Allergologia e Immunologia Clinica al Policlinico universitario “Duilio Casula”: «In Sardegna la tipologia dei pollini allergenici si allinea alle caratteristiche dell’area mediterranea, con una prevalenza di allergia alle graminacee, alle composite (molte di queste piante si riconoscono per i fiori a forma di margherita), alla parietaria (erba muraiola) e all’olivo. Ci sono poi le cupressacee (cipresso, ginepro) e le spore dei micofiti (piccoli funghi e muffe, come l’Alternaria o il Cladosporium) che sono trasportate dal vento. I pollini e le spore sono invisibili a occhio nudo (si vedono al microscopio), e non è necessario avere le piante allergeniche a vista per incorrere nei sintomi: il vento trasporta i pollini anche a centinaia di chilometri di distanza».

«Il soggetto allergico ai pollini», prosegue il medico, «può avere talvolta dei problemi con gli alimenti, per via del fenomeno della cosiddetta reattività crociata, ad esempio con cibi come pesche, meloni e angurie, che possono provocare dei sintomi nei soggetti allergici alle graminacee e crostacei, mitili e lumache che a loro volta possono causare dei sintomi negli allergici agli acari. Per allergie conclamate o sospette, il consiglio è di rivolgersi sempre a uno specialista allergologo, che sarà in grado di formulare la diagnosi corretta, utilizzando test cutanei, respiratori e del sangue, prescrivendo poi le giuste terapie».

«L’unico centro specialistico di Allergologia e Immunologia clinica ospedaliero dell’Isola», aggiunge Del Giacco, «è al Policlinico Universitario “Duilio Casula” della AOU di Cagliari, e offre diagnostica e terapia per tutti i tipi di allergie, offrendo anche la possibilità ai pazienti con le forme più gravi o particolari di partecipare a sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci. Con 20.000 prestazioni annue, è uno dei centri allergologici più avanzati d’Italia e d’Europa. Il Servizio territoriale di Allergologia e Immunologia Clinica del Servizio sanitario regionale, offre invece consulenze specialistiche di primo livello in varie aree del territorio sardo».