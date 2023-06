Un primario per la Chirurgia 

Chirurgia boccheggia all’ospedale San Francesco di Nuoro, ma il respiratore è in arrivo: Il direttore generale della Asl Paolo Cannas per venerdì ha convocato una conferenza stampa in cui verrà presentato il primario della nuova struttura complessa di chirurgia d’urgenza: «Con il direttore arriverà una nuova équipe e l’organico sarà ripristinato», annuncia Cannas, «è un momento di passaggio: siamo cambiando pelle e siamo contenti di questa novità».

Grido di dolore

L’allarme era partito dal gruppo “Allerta in Barbagia” che nei giorni scorsi aveva inviato una pec al direttore sanitario dell’Asl di Nuoro perché temeva la chiusura della chirurgia al San Francesco. «Ci è giunta voce che nella Unità operativa a breve potrebbe rimanere in servizio un solo medico strutturato- dice Pina Cui, esponente del gruppo- nell’atto aziendale sono previste due Chirurgie di cui una di urgenza, ma noi ci chiediamo, dove sono i medici per garantirne almeno una? Il San Francesco di Nuoro dovrebbe essere il leader della chirurgia robotica, da quando nella sala operatoria dell’Ospedale è entrato il robot da Vinci, rivoluzionando le tecniche operatorie utilizzate fino a quel momento, la nostra domanda è, chi utilizzerà quel robot e come si potranno ammortizzare i suoi costi».

Le carenze

Le preoccupazioni dell’associazione riguardano le carenze della sanità sia in città che in provincia. «L’Ospedale di Nuoro e quello di Sorgono -scrive ancora Allerta in Barbagia - dovrebbero garantire tutti i servizi sanitari nella nostra Provincia, invece giornalmente sentiamo qualche novità». Le preoccupazioni relative alla Chirurgia, stando alle rassicurazioni della Asl dovrebbero essere fugate, ma l’associazione chiede interventi immediati atti a ripristinare tutti i servizi nel San Francesco, nel San Camillo «cominciando dai reparti con maggiore carenza di personale e nei vari distretti».

Se la diagnostica non c’è

E ieri pomeriggio si è registrata una nuova carenza. Un paziente giunto in gravi condizioni al Pronto soccorso avrebbe avuto bisogno di una tromboctomia, ma lo strumento diagnostico non era al momento disponibile.

Sorgono senza radiologo

Anche la Barbagia, col gruppo Sos Sanità Barbagia-Mandrolisai, sarà presente alla manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica organizzata dal coordinamento dei comitati sardi che vedrà il corteo sfilare per le vie di Cagliari il 24 giugno. Il gruppo denuncia in particolare per quanto riguarda l’ospedale San Camillo di Sorgono che la mancanza di un medico crea il disagio più assoluto per i pazienti: nell’ultimo caso l’assenza per motivi familiari dell’unico radiologo ha mandato in tilt il servizio.