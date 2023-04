Un presidio per dire no alla chiusura di diabetologia 

Domani mattina, alle 10, si ritroveranno davanti all’ospedale Brotzu per dire il loro no alla chiusura della diabetologia e all’ipotesi del trasferimento del servizio a Quartu. «I pazienti vanno curati, non trasferiti. Basta con la politica dei tagli ai servizi essenziali», è l’attacco del sindacato Usb, in prima linea nella battaglia.

L’allarme

Il centro diabetologico dell'Arnas Brotzu, fanno sapere i sindacalisti dell’Usb, «ha in cura oltre cinquemila pazienti e all'interno dell'Ospedale sono già stati predisposti diversi percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, strumenti di gestione clinica per la definizione del migliore processo assistenziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni delle varie complicanze». La struttura, spiegano ancora i responsabili del sindacato, «garantisce le consulenze ai pazienti esterni ma anche quelle per i ricoverati. Inoltre è centro per quanto riguarda il diabete tipo 1 e il diabete tipo 2. Il tutto grazie alla grande professionalità del personale medico, infermieristico, oss e di quello tecnico». Per far sentire la voce dei pazienti, domani dalle 10 alle 11,30, si terrà la manifestazione con un presidio davanti al Brotzu.

Le conseguenze

L’USB Sanità, attraverso il suo responsabile regionale, Gianfranco Angioni, ha lanciato un appello alle istituzioni: «Fermatevi finché siete un tempo. Chiudere la Diabetologia del Brotzu senza la predisposizione di una rete diabetologica avrà ripercussioni drammatiche verso i pazienti diabetici». Sono già state raccolte 2000 firme per chiedere di bloccare il trasferimento: «Se la struttura finirà nei locali di Quartu senza un progetto di rete sarà una servizio completamente monco», prosegue Angioni. Il responsabile prosegue: «In un momento così drammatico per la nostra sanità isolana, ci chiediamo cosa possa spingere una classe politica al capolinea a perseverare in un disegno così nefasto e senza nessuna progettualità. Per dare risposte tempestive ai pazienti diabetici c’è bisogno di una riorganizzazione ma va fatta nell'ottica di un disegno di rete che individui percorsi diagnostici e terapeutici che devono essere integrati nel territorio. Per fare questo è necessaria una discussione permanente all'interno di una commissione apposita».