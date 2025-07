Un presidio per 33 vigili del fuoco 

In origine, negli anni Ottanta, il maxi caseggiato costruito nel cuore del bosco di Santa Barbara ospitava i corsi professionali dell’Enaip. Una volta cessata l’attività, l’edificio è stato cannibalizzato dai vandali che hanno rubato tutto, lasciando solo le mura. Un involucro di cemento inutilizzato è diventato, due anni fa, sede stagionale per accogliere il presidio rurale dei vigili del fuoco. All’orizzonte la conversione definitiva con 2,7 milioni di euro: a lavori completati (a settembre il Comune di Villagrande bandirà l’appalto) il fabbricato potrà ospitare anche un centro di addestramento dei vigili del fuoco e attività di Protezione civile. Quando tutto sarà pronto, il presidio potrà contare su un organico di 33 vigili del fuoco.

La svolta

La benedizione definitiva è avvenuta giovedì, in occasione della visita istituzionale del sottosegretario agli Interni con delega ai vigili del fuoco, Emanuele Prisco, e del capo del Corpo, Eros Mannino. Alla presenza della prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, e del sindaco di Villagrande, Alessio Seoni, il comandante dei vigili del fuoco di Nuoro, Giampaolo Lampis, ha illustrato il decorso che ha portato all’apertura del presidio rurale che sarà sottoposto a ulteriori ampliamenti e ammodernamenti. I dirigenti dei vigili hanno messo in evidenza l’importanza della sede per dare una pronta risposta in caso di incendio boschivo, tema rimarcato dal sottosegretario, il quale ha ricordato come sia anche importante la presenza di una struttura dello Stato a presidio di territori interni considerati isolati. Nel compendio di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, verrà realizzata anche l’elisuperficie.

Il sindaco

Seoni parla di svolta storica per il territorio e plaude all’obiettivo raggiunto: «C’è stata, sin da subito, unità d’intenti fra le istituzioni coinvolte e questo non è scontato. È stato un percorso iniziato con l’ex comandante di Nuoro, Antonio Giordano, proseguito con il successore Giampaolo Lampis e il capo del distaccamento di Lanusei, Nino Stochino». L’auspicio, per il futuro, è l’apertura annuale del distaccamento. «La posizione è strategica: vicino ai boschi e alle strade ad alta intensità di traffico come la statale 389 e la provinciale 27. In più - conclude Seoni - stiamo dando un senso a un investimento vecchio di quarant’anni che era caduto in disuso». (r o. se.)

