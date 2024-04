«Un presidente autoritario: si dimetta» 

La polemica politica si sposta in commissione Urbanistica. «Il presidente ha comportamenti autoritari e arbitrari», è l’accusa di tre consigliere comunali di Selargius che chiedono la revoca di Pierpaolo Ambu dalla guida della commissione. Si tratta di due esponenti dell’opposizione - Francesca Olla e Paola Maccioni - e della collega di maggioranza Marianna Mameli, da settimane sul piede di guerra in attesa di un assessorato che rivendica in rappresentanza della Lega. «Accuse ridicole, farebbero bene a dimettersi loro», risponde Ambu.

Il documento

I motivi della sfiducia sono riassunti nel documento firmato dalle tre consigliere, riferiti alle riunioni del 16, 23 e 24 aprile dove - a detta delle tre consigliere - Ambu avrebbe «commesso delle violazioni reiterate delle disposizioni statutarie e regolamentari. Nello specifico», spiegano Olla, Maccioni e Mameli, «pur in assenza del numero legale in commissione Urbanistica, il presidente non ha provveduto a dichiarare deserte le sedute nell’orario stabilito, e ha proceduto ad una presa d’atto degli argomenti iscritti all’ordine del giorno». Le consigliere comunali fanno poi riferimento alla riunione del 24 aprile: «l’avviso di convocazione è da ritenersi nullo visto che indicava come giorno mercoledì 23 aprile». Atteggiamenti che - dicono - «hanno comportato una limitazione della partecipazione e della voce degli altri commissari da parte del presidente, con possibili gravi conseguenze sul processo decisionale della stessa commissione».

La difesa

Accuse che Ambu respinge. «La lettura asettica dei verbali afferma una realtà diversa da quella raccontata dalle colleghe», sottolinea. «Lamentano il fatto che le ultime commissioni sono andate deserte, dimenticando però di dire che le “normali” assenze strumentali delle due commissarie di minoranza questa volta hanno fatto leva sull’assenza del componente eletto in maggioranza nelle liste della Lega. La stessa consigliera che ultimamente ha dato segno di scollamento anche in Consiglio unendo talvolta il suo voto a quello della minoranza. L’attività della commissione Urbanistica è solo un pretesto e l’occasione di una più grande speculazione politica portata avanti comprensibilmente dalla minoranza, con l’intelligenza di alcuni consiglieri che appaiono insoddisfatti rispetto agli incarichi distribuiti. Considerando le accuse ridicole mosse dalle colleghe», conclude Ambu, «con atto di dignità farebbero bene a dimettersi loro, consentendo alle istituzioni di lavorare in serenità senza produrre danno alla collettività».

Fibrillazioni

Le tre consigliere insistono però con la richiesta di convocazione della commissione per martedì prossimo: «Vogliamo che Ambu venga revocato, e si proceda con l’elezione del nuovo presidente», ribadiscono Maccioni, Olla e Mameli.Polemiche a distanza, mentre sullo sfondo restano i malumori e le frizioni interne alla maggioranza, con la Lega in pole position per un posto nella Giunta. Fibrillazioni che il sindaco Gigi Concu potrebbe superare con un settimo assessorato, la decisione però deve incassare il benestare di tutta la maggioranza al governo della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA