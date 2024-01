Un presepe per ricordare Maya 

È ancora viva nel cuore di tutti la piccola Maya Pisano, 8 anni di Orroli, scomparsa a maggio scorso dopo una lunga malattia e amante dei presepi. A lei è dedicata una delle sei rappresentazioni realizzate in paese in occasione del concorso promosso dall’associazione Pro Loco.

L’esempio

A preparare il presepe i genitori della piccola, Eleonora e Claudio, assieme a degli amici rinnovando così l’impegno di Maya che l’anno scorso aveva partecipato con entusiasmo all’iniziativa vincendo il primo premio. Un modo per la bambina di rimanere legata a quella vita che, troppo presto, stava mettendo a dura prova lei e la sua famiglia. «È stato un gesto»,

ricordano gli organizzatori della Pro Loco, «arrivato in un momento difficile della sua vita».

Maya era in cura da diverso tempo per un male che poi è risultato inguaribile e il 30 maggio ha chiuso gli occhi per sempre. Ma ha vissuto la sua vita con entusiasmo sino alla fine così come ha fatto il suo ultimo Natale che l’ha vista impegnata nella realizzazione del presepe. Un modo per lei e per tutti quelli che l’hanno aiutata di esprimere la gioia di vivere, la speranza che non è mai mancata e tentare di rianimare lo spirito natalizio dopo la parentesi “pandemia” e la crisi economica.

Il concorso

Lo stesso intento ha spinto la Pro Loco a riavviare questa iniziativa che doveva illuminare il paese e i cuori delle persone. Così non solo la famiglia di Maya, ma tanti altri orrolesi hanno dato vita a sei rappresentazioni in totale.

Oltre al presepe di Maya, una rappresentazione della natività è stata realizzata dagli studenti della terza media nel cortile del caseggiato; un altro nel vicinato “Colonnello Schirru” realizzato dalla famiglie del quartiere; poi quello in Corso Cavour fatto da una famiglia di residenti; un presepe ha trovato posto nella vetrina di un negozio; l’ultimo è stato realizzato sempre da un commerciante in una piazzetta in Via Roma.

Tutti i presepi sono visibili dalla strada per favorire le visite da parte di chi poi darà la sua preferenza attraverso i social nella pagina della Pro Loco. «Questa iniziativa», ha detto l’assessora alla cultura, istruzione e servizi sociali Silvia Anedda, «ha coinvolto tutta la comunità con l’intento di stimolare un rinnovato spirito di appartenenza e di identità, il presepe è il simbolo per eccellenza della vita e della speranza ed è parte integrante delle nostre radici».

Bisognerà aspettare il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, per sapere quale presepe ha ottenuto più voti, è tutta la comunità vincitrice, unita in un dolore che sarà difficile da dimenticare, unita nella voglia di far vivere la speranza al di là di tutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA