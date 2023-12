Un presepe di Maria Lai nuova acquisizione del museo 

Nuova acquisizione per Spazio Ilisso. In occasione delle festività un presepe di Maria Lai è stato introdotto nel museo. Realizzato negli anni Duemila in legno dipinto e terracotta parzialmente smaltata. È una «rappresentazione aperta e ispiratrice rispettosa delle spiritualità individuali e dell’umano sentire - spiega Vanna Fois -. L’augurio sempre di non perdere la correlazione armonica tra testa e cuore». Un messaggio che racchiude tutto l’amore che l’artista provava per i presepi. Il museo ha deciso di presentare la nuova acquisizione con la frase di Maria Lai: «Amo il presepio perché, come l’arte, ha la possibilità di infinite interpretazioni personali». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA