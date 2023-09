Un premio per il giovane nuotatore 

Alla giovane promessa del nuoto un doppio riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale. Mirko Rivano 15enne nuotatore iglesiente, verrà accolto questa mattina alle ore 12:00 nella sala riunioni del centro direzionale in via Isonzo, per ricevere due attestati di merito per mano dell’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa e di quello allo Sport Vito Spiga. «Si tratta di un ragazzo che ha conseguito e continua a farlo, dei risultati eccellenti anche a livello nazionale. - commenta Spiga - È un nostro intento valorizzarlo oltre che con un supporto morale, nel limite del possibile anche con tutti gli strumenti a nostra disposizione». Un premio per i risultati in ambito sportivo ottenuti e uno per l’importanza sociale che riveste la sua figura: «Con la sua giovane età e con tutti i sacrifici quotidiani che affronta per raggiungere determinati traguardi - spiega Angela Scarpa - Mirko rappresenta un esempio per tanti giovani, vogliamo proporlo come modello positivo a livello sociale». (ad. s.)

