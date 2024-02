Un premio per i lettori più assidui 

A Santadi il sindaco ha premiato i lettori più assidui.

La bibliotecaria Daniela Arus ha avuto l’idea e lanciato l'iniziativa,proponendola al sindaco Massimo Impera. Proprio nella giornata dedicata ai "calzini spaiati", che ricade il primo venerdì del mese di febbraio: si tratta di una giornata dedicata alla partecipazione e si indossando dei calzini diversi l'uno dall'altro, per dimostrare le differenze, senza pregiudizio alcuno, per sottolineare il tema “tutti diversi, tutti importanti”. Hanno partecipato diversi bambini e alcune mamme, fra i più assidui frequentatori della biblioteca nel 2023, e sono stati premiati alcuni lettori. Distinti in tre fasce d'età selezionate, si sono aggiudicati il premio dei lettori più forti, una donna di 80 anni Rina Sanna, che ha letto 98 libri, l'adolescente Giulia Balia di 11 anni che ha letto 28 libri e la piccola Rachele Porcu di 6 anni che ha letto 22 libri. I più assidui lettori, sono stati omaggiati con un premio simbolico, una lampada a forma di libro, dal sindaco Massimo Impera. A breve l'iniziativa verrà ripetuta in altri Comuni aderenti allo Sistema bibliotecario interurbano.

