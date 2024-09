Un premio per i balconi e per i giardini più curati 

La Fidapa di Iglesias premia i balconi e i giardini più belli, con un riconoscimento nato nel 1991 e arrivato quest'anno alla trentaduesima edizione.

Appuntamento per domani, dalle 17.30 in piazza Lamarmora, per il momento conclusivo della rassegna. Verranno assegnati il primo premio, una mattonella realizzata dall'artista Ninetta Rizzo, e i diversi riconoscimenti riservati ai balconi e ai giardini fioriti presenti in città.

Un premio diventato un classico e cresciuto negli anni, malgrado l'interruzione causata per un anno dall'emergenza Covid. Dal periodo del lockdown, oltre che nel corso delle visite effettuate dalla giuria, è possibile per i concorrenti presentare la propria candidatura attraverso l'invio delle fotografie.

«Negli anni scorsi consegnavamo i riconoscimenti nel corso della stagione estiva, ma quest'anno, a causa del gran caldo, abbiamo deciso di posticipare la premiazione», spiega Antonella Pusceddu, segretaria del circolo Fidapa di Iglesias che conta 25 iscritte e un impegno che dura dal 1971. «Nella valutazione - prosegue la segretaria - terremo conto dell'armonia estetica, dell'estro e della personalità che emergono dai diversi allestimenti, oltre che dell'impegno messo in campo dai proprietari dei giardini e dei balconi fioriti». Tra i prossimi eventi in cantiere a cura della Fidapa ci sarà il ritorno di una delle iniziative più apprezzate, la borsa di studio assegnata alle studentesse più meritevoli degli istituti scolastici cittadini.

