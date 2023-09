Un premio per gli studenti 

«Tanti auguri ai quasi 60 studenti meritevoli che hanno ottenuto la borsa di studio comunale». Le congratulazioni arrivano dal sindaco di Villasor, Massimo Pinna, che negli scorsi giorni ha consegnato gli attestati, in attesa dell’erogazione dei soldi. Sul piatto, per i giovani studenti, 9mila euro dalle casse comunali. «Saranno distribuiti in base al voto», fanno sapere dagli uffici comunali.

La cerimonia di consegna delle pergamene si è tenuta al castello Siviller e ha visto 59 ragazzi ricevere la pergamena. «Questi giovani sono stati premiati per merito e impegno, non per reddito familiare», precisa il primo cittadino. «Obiettivo della nostra amministrazione è quello di incentivare l’impegno e promuovere la crescita del capitale umano, quale risorsa per lo sviluppo della nostra comunità presente e futura. Auguro loro un futuro proficuo». (m. p.)

