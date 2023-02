Un premio per gli studenti: il Comune stanzia 20mila euro  

Sono 99 gli studenti di Serramanna ammessi ai benefici del programma borse di studio finanziate dal Comune. La graduatoria degli ammessi per l’anno scolastico 2021-2022, pubblicata dal servizio competente, apre su uno scenario che vede un numero considerevole di studenti di scuole secondaria di primo grado (limitatamente alla classe terza) a di secondo grado, premiati con borse di studio per complessivi 20 mila euro, esclusivamente per i voto conseguito. Insomma: quello che aveva previsto l’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera nel varare l’intervento. «Abbiamo stanziato 20 mila euro del nostro bilancio per un programma che andasse oltre i rimborsi spese di carattere regionale, e oltre i limiti della condizione reddituale Isee delle famiglie degli stessi studenti, e premiare essenzialmente il merito scolastico», commenta il sindaco Littera.

Da qui l’intervento “Borse di studio” che premia 99 studenti che nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato le scuole secondarie di secondo grado e la classe terza di quelle di primo grado. Ai beneficiari andranno assegni che oscillano da 90 a 240 euro (per i ragazzi delle medie) e 140 e 490 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

