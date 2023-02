Un premio per gli sportivi 

Un premio per tutte le società sportive di Sarroch, che con sacrifici e dedizione offrono a tanti giovani di praticare una disciplina sportiva senza doversi allontanare dal paese. Il Comune ha incontrato sabato a Villa Siotto i rappresentanti delle associazioni e delle società che operano nel territorio, un momento di festa e di incontro voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Angelo Dessì per rimarcare il valore sociale delle loro attività. Targhe celebrative per i meriti sportivi e la promessa di continuare a rappresentare per i tanti sportivi del paese un importante punto di riferimento: la giornata del merito sportivo verrà riproposta anche nei prossimi anni.

Matteo Argiolas, consigliere comunale con delega allo Sport, spiega come l’incontro sia stata l’occasione per raccogliere le istanze delle

società: «Abbiamo avuto modo di confrontarci su varie tematiche che riguardano la sfera dello sport, particolare rilevanza ha avuto l’aspetto sociale che lo sport trasmette. La nostra amministrazione ha così voluto ancora una volta rimarcare l’importanza del lavoro che presidenti e dirigenti svolgono per il nostro paese, persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie passioni al servizio della comunità». (i. m.)

