«Un premio per chi crede nell’Isola» 

Un centinaio di riconoscimenti per le eccellenze dell’agroalimentare della sono arrivati al Sardinia Food Awards 2025, decima edizione. Ad ospitare la cerimonia il Rose Mari di Oristano. Il premio, si legge in un comunicato stampa, «è un riconoscimento annuale di prestigio dedicato alle aziende di eccellenza agroalimentare della Sardegna. Questo evento celebra e promuove la qualità, la tradizione e l’innovazione valorizzando il lavoro dei produttori locali, che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni agroalimentari sarde. La mission dei Sardinia Food Awards è mettere in luce l'incredibile patrimonio enogastronomico della Sardegna, promuovendo al contempo pratiche sostenibili e innovative nel settore». Un elemento chiave dei Sardinia Food Awards «è la promozione di pratiche sostenibili nel settore alimentare. L'evento incoraggia i produttori a adottare metodi ecologici e sostenibili, premiando quelli che mostrano un forte impegno verso la tutela dell'ambiente».

La Sardegna nel mondo

«Premiare l’eccellenza sarda significa sostenere un’identità forte, autentica e in continua evoluzione», ha dichiarato Donato Ala Giordano, ideatore del progetto. «I Sardinia Food Awards community crescono anno dopo anno, con l’obiettivo di portare nel mondo il valore delle nostre produzioni, abbiamo avuto molte nuove aziende che purtroppo troppo tardi hanno saputo del progetto e non si sono potute iscrivere a questa edizione, per questo insieme alle giurie abbiamo deciso di dedicare a tutte le nuove aziende interessate, la possibilità esclusiva di iscriversi dal 25 luglio al 30 settembre, alla nuova edizione 2026».

100x100 Sardi

Si è rinnovato l’appuntamento di Coldiretti Sardegna, partner dei SFA, con la consegna del premio 100x100 Sardi, andati a Ettore Sequi, diplomatico, più volte ambasciatore (è stato anche segretario generale del ministero degli Esteri) e Donatella Mulvoni, giornalista professionista che, dagli Stati Uniti, collabora con varie testate. Oltre ai 92 riconoscimenti per le aziende, sono stati assegnati cinque premi alla carriera, a Emanuele Dessì, direttore delle testate giornalistiche del gruppo L’Unione Sarda; Angelo Concas, esperto dell’agroalimentare sardo; Bastianino Piredda, maestro caseario; Gilberto Arru, giornalista ed enogastronomo; Vito Senes, ristoratore. Sardinia Food Awards dà appuntamento al 2026. (red. ec.)

