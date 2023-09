Un premio per chi assume rifugiati 

È stato presentato ieri a Cagliari “Welcome. Working for refugee integration”, il progetto attraverso il quale, dal 2017, l'Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati, in collaborazione con il ministero del Lavoro e Confindustria, premia con un logo le imprese che si impegnano per favorire percorsi virtuosi di integrazione lavorativa dei beneficiari di protezione internazionale. All’iniziativa, che si è svolta nella sede della Fondazione di Sardegna, hanno partecipato, tra gli altri, l’Assessore del Lavoro, Ada Lai e il Capo Ufficio Unhcr Milano, Marcello Rossoni.

«L’inclusione sociale e lavorativa è un diritto fondamentale da tutelare», ha detto l’assessora Lai.

Attraverso l’esposizione del logo, le aziende perseguono insieme all’Unhcr, un duplice obiettivo: testimoniare l’adesione a un modello di società inclusiva e prevenire sentimenti di xenofobia nei confronti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale.

Al Premio possono candidarsi le aziende e le cooperative che abbiano assunto richiedenti asilo, beneficiari di protezione; o che abbiano favorito il loro concreto inserimento lavorativo attraverso programmi di tirocinio o di formazione.

