Un premio per 500 studenti 

Se l’ultima edizione di Monumenti Aperti si è rivelata un successo, il merito si deve a 500 studenti e 150 volontari che hanno reso possibile le visite gratuite nei 25 siti messi a disposizione dal Comune e dai vari enti pubblici e privati. Per dare merito a questo impegno il Comune, con gli assessori alla Scuola Antonietta Melas e alla Cultura Giorgia Meli, ha dedicato una giornata di premiazioni nell’anfiteatro di piazza Marmilla: gli attestati hanno riconosciuto lo sforzo compiuto dagli scolari delle scuole elementari, medie e superiori di tutta la città e frazioni. Sono state poste le basi per la prossima edizione di Monumenti Aperti in cui sarà imprescindibile la presenza degli studenti sia per il supporto logistico che (con le associazioni) forniscono ai visitatori sia perché gli alunni si sono dovuti impegnare in severi approfondimenti storico didattici sui tanti aspetti della storia della città. (a. s.)

